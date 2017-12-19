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Avrupa'da inşaat üretimi ekimde azaldı

İnşaat üretimi, Avro Bölgesi’nde ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, Avrupa Birliği'nde (AB) de yüzde 0,7 azalma kaydedildi.

AA | 19.12.2017 - 14:13..
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Avrupa'da inşaat üretimi ekimde azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 0,4 geriledi.

Avrupa'da inşaat üretimi ekimde azaldı

YÜZDE 2'LİK ARTIŞ

İnşaat üretimi, 2016'nın ekim ayına göre ise yüzde 2 arttı. Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de inşaat üretiminin ekimde önceki aya oranla yüzde 0,7 azaldığını, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını ortaya koydu.

Avrupa'da inşaat üretimi ekimde azaldı

EN FAZLA ARTIŞ İSVEÇ'TE

Verisi mevcut AB ülkeleri içinde, ekimde inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış yüzde 2,1 ile İsveç’te, en fazla artış ise yüzde 8,5’le Slovenya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 38,1’le Macaristan oldu. En fazla azalış ise yüzde 14,3’le Romanya’da kaydedildi.

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