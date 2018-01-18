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Avrupa'da inşaat üretimi kasımda arttı

Geçen yılın kasım ayında inşaat üretimi, Avro Bölgesi’nde bir önceki aya kıyasla 0,5, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

AA | 18.01.2018 - 08:58..
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Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, 2017 yılının kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,5, 2016'nın kasım ayına göre ise yüzde 2,7'lir artış kaydetti.

YÜZDE 2,7 ARTTI

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de inşaat üretiminin kasımda önceki aya oranla yüzde 0,6 ve 2016’nın kasımına göre de yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu.

EN FAZLA MACARİSTAN'DA ARTTI

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 30,7 ile Macaristan oldu. En fazla azalış da yüzde 4,1’le Romanya’da kaydedildi.

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