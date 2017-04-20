taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.061
USD
3,6364
EURO
3,9110
ALTIN
149,71
PETR
52,8400

Avrupa'da inşaat üretimi şubatta arttı

İnşaat üretimi, Avro Bölgesi’nde şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,9 ve Avrupa Birliği’nde (AB) de yüzde 4,4 arttı.

20.04.2017 - 16:13
  1. Haberler
  2. Emlak
Avrupa'da inşaat üretimi şubatta arttı

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın şubat ayında ocak ayına kıyasla yüzde 6,9 yükseldi.

Avrupa'da inşaat üretimi şubatta arttı

YÜZDE 5'LİK ARTIŞ

İnşaat üretimi, 2016 yılının şubat ayına kıyasla ise yüzde 7,1 arttı. Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de de inşaat üretiminin şubatta önceki aya oranla yüzde 4,4 ve 2016’nın aynı ayına kıyasla da yüzde 5,2 arttığını ortaya koydu.

Avrupa'da inşaat üretimi şubatta arttı

EN FAZLA ARTIŞ SLOVENYA'DA

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış, yüzde 25,7 ile Slovenya’da, en fazla azalış ise yüzde 2,8’le Polonya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında da inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 21,4 ile Slovenya oldu. En fazla azalış ise yüzde 10,6 ile Slovakya’da kaydedildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

İbrahim Erkal'ın dosyası cinayet masası bürosunda

47
Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

Abdullah Gül'ün oğlunun sandığından evet çıkmadı

396
Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

Ali Nesin 'hayır'cıları eleştirdi: Etme bulma dünyası

151
Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

Yavuz Sultan Selim'in kaftanı 12 yıl sonra türbede

78
CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

CHP'lilerin umudu: 2. Gezi olayları

310
Venezuela'da sokaklar alev alev

Venezuela'da sokaklar alev alev

62
Aleyna Tilki: Popun prensesiyim

Aleyna Tilki: Popun prensesiyim

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM