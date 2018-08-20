Avrupa'da kızamık artıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'daki kızamık vakalarının geçtiğimiz yıllara göre önemli oranda arttığını duyurdu.

37 KİŞİ ÖLDÜ

DSÖ, Avrupa'da bu yılın 6 ayında 41 binden fazla kişinin kızamığa yakalandığını, bunlardan 37'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, yaşlı kıtada kızamığa yakalananların sayısı geçen yıl 23 bin 927, 2016'da ise 5 bin 273 oldu.

EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE UKRAYNA

Kızamık salgınından en çok etkilenen ülke, 23 binden fazla kişinin bu hastalığa yakalandığı Ukrayna.

Fransa, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Rusya'da bu yıl içinde binden fazla kişi kızamığa yakalandı ve bu ülkelerin her birinde kızamığa bağlı nedenlerden ölümler görüldü.

Kızamıktan yaşamını yitirenlerin en fazla olduğu ülke ise 14 kişinin öldüğü Sırbistan.