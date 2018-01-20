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Avrupa'da konut fiyatları arttı

İstatistik verilere göre, Avrupa'da konut fiyatları 4,6 artış gösterdi.

AA | 20.01.2018 - 18:00..
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, konut fiyat endeksiyle ölçülen konut fiyatları 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 2016 yılının aynı dönemine kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 4,1, AB’de yüzde 4,6 arttı.

Üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla ise konut fiyatları Avro Bölgesi'nde ve AB'de yüzde 1,7 artış gösterdi.

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ ÇEKYA'DA

Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler arasında, 2017 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 12,3’le Çekya’da kaydedildi. Ardından yüzde 12 ile İrlanda ve yüzde 10,4’le de Portekiz sıralandı. Bu dönemde konut fiyatlarında tek düşüş görülen ülke yüzde 0,9’la İtalya oldu.

Konut fiyatlarında üçüncü çeyrekte bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında en fazla artışın yaşandığı ülkeler, yüzde 5,7 ile İrlanda, yüzde 4,3’le Malta ve yüzde 3,7 ile de Hollanda oldu. Söz konusu dönemde konut fiyatlarında en çok azalış görülen ülkeler ise yüzde 1,6 ile Romanya, yüzde 0,5’le Finlandiya ile İtalya ve yüzde 0,3’le de Güney Kıbrıs Rum Kesimi oldu.

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