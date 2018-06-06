Otomotivde Avrupa'da milli gurur

Araç sahiplerinin tamir ve seçim hakkı, bağımsız operatörlerin araç üreticilerinin verilerine ulaşma hakkı, telematik regülasyonları gibi Otomotiv Satış Sonrası Pazarı'nın gündeminde yer alan bir çok konu hakkında çalışmalar yapan ve Avrupa Parlementosu'nda lobi faaliyetleri yürüten FIGIEFA’nın (Uluslararası Otomotiv Satış Sonrası Dağıtıcıları Federasyonu- International Federation of Automotive Aftermarket Distributors) 24 Mayıs 2018’de yapılan Yönetim Kurulu seçimlerinde, OSS Yönetim Kurulu üyesi ve Ferdinand Bilstein TR Otomotiv Türkiye, Azerbaycan ve İran Genel Müdürü Serdar Aslan tüm delegelerin oyunu alarak 3 yıllığına FIGIEFA Yönetim Kurulu üyesi seçildi.

22 ÜLKEDEN TEMSİLCİ YER ALDI

Avrupa çapında 22 ülkeden 25 derneği ve uluslararası satın alma gruplarını temsil eden, merkezi Brüksel/ Belçika’da bulunan FIGIEFA’nın yeni Yönetim Kurulu'nda Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Portekiz'den temsilciler yer aldı.

1995 yılında Otomotiv Satış Sonrası Sektörü'nün ülkemizde gelişmesi adına kurulan ve halihazırda 137 üyesi ile ülkemizde 5 milyar USD büyüklüğe kavuşmuş Otomotiv Satış Sonrası sektörünün öncü derneği Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği de (OSS) bu sayede, Avrupa'da ülkemizi aralıksız üçüncü kez temsil hakkını elde etmiş oldu.

"ETKİN VE FAYDALI OLMAK ESAS HEDEFİMİZDİR"

OSS Derneği'nin yeni yönetim anlayışına uygun bir şekilde, sektörün tüm paydaşlarına katkı sağlayacak nitelikte, paylaşımcı ve etkin çalışma yapacağını dile getiren Serdar Aslan, “Yurtiçinde sektörel örgütlenme ne kadar güçlü olursa otomotiv sektörünün beşiği olan Avrupa’da o kadar güçlü temsilimiz olur, buraya seçilmiş olmak elbette gurur verici ama ana hedef değil, etkin ve faydalı olmak esas hedefimizdir.” diye açıklama yaptı.