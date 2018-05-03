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Avrupa'da mülteci alarmı

Havaların ısınması nedeniyle yeni bir hayat ümidiyle yola çıkan mültecilerin sayısı yüzde 17 oranında arttı. Avrupalılar ek önlemler aldı.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 07:35..
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Avrupa'da mülteci alarmı

Orta Doğu ülkelerine demokrasi ve insan hakları dersleri vermekten geri kalmayan Avrupa ülkeleri, mülteciler konusunda son derece katı bir tavır aldı.

Mültecilerin Avrupa'ya giriş yapmasını istemeyen AB üyesi ülkeler, Avrupa Sınır Birliği Ajansı'nı (Frontex) kurmuştu.

YÜZDE 17'LİK ARTIŞ VAR

Havaların ısınmasıyla umut yolculuğuna çıkan mültecilerin sayısı artmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Frontex Direktörü Fabrice Leggeri, Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Kaçak geçişler yüzde 17 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş son 4-5 haftada gerçekleşti. Ek önlemler almaya başladık." dedi.

Avrupa'da mülteci alarmı

Avrupa'da mülteci alarmı

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