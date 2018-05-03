Avrupa'da mülteci alarmı

1 Mayıs için 1.374 drone ile görsel şölen

1 Konya merkezli FETÖ operasyonu: 70 gözaltı kararı Konya merkezli 34 ilde örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerin de bulunduğu 70 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

2 Adana'da zehir tacirlerine 1 ayda 82 operasyon Nisan ayında gerçekleştirilen 82 operasyonda gözaltına alınan 359 zanlıdan 80'i tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla bırakıldı.

3 Kolombiya'da eğitim uçağı düştü: 4 ölü Ibague kentinde havaalanı yakınında düşen emniyet güçlerine ait uçakta bulunan 4 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı

4 Shanina Shaik evlendi Ünlü model, düğününde çok konuşulan şeffaf bir gelinlik tercih etti.

5 Vanuatulu genç, Türkiye'de okumak için Pasifik'i aştı 83 adadan oluşan Vanuatu'dan Türkiye'ye gelerek üniversiteden mezun olan Maureen Paul, ekonomist ya da akademisyen olmayı hedefliyor.

6 Londra'da patlama: 30'dan fazla yaralı var Stamford Hill bölgesinde düzenlenen Yahudi Lag BaOmer festivalinde meydana gelen patlamada, 30'dan fazla yaralının olduğu öğrenildi.