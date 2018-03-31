Avrupa'da otomobil satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Şubat ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarında satışlar şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 1 milyon 338 bin 417 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 285 bin 710 adet satış gerçekleşmişti.

PAZAR HAREKETLERİ ARTTI

Avrupa otomobil pazarı Ocak-Şubat 2018'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 büyüyerek 2 milyon 818 bin 858 adete yükseldi.

Şubat ayında satışlarda en fazla düşüş yüzde 9,8 ile Norveç’te, 8,4 ile İzlanda, 5,7 ile Slovakya, 3,4 ile Belçika, 2,5 ile İsviçre, 2,2 ile İsveç ve İngiltere, 2,1 ile Danimarka, 1,7 ile Romanya, 1,1 ile Çekya,1,0 ile Slovenya, 0,9 ile Finlandiya ve yüzde 0,8 ile İtalya’da yaşandı. Satışların en çok arttığı ülkeler ise yüzde 39,8 ile Hırvatistan, yüzde ile 32,6 Bulgaristan ve yüzde 28,8 ile Yunanistan oldu.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Türkiye, şubat ayında yüzde 0,20 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9. ülke konumunda yer aldı.

Söz konusu dönemde otomobil pazarında satışlar ise yüzde 4 artarak 1 milyon 159 bin 39'a ulaştı. 2017 yılının aynı ayında 1 milyon 114 bin 659 adet satış gerçekleşmişti.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DA ARTTI

Hafif ticari araç pazarı ise şubatta yüzde 5,6 yükselişle 149 bin 28 olarak gerçekleşti. Hafif ticaride en fazla düşüş yüzde 25,3 ile Romanya’da, yüzde 6,7 ile İsveç’te, yüzde 6,2 ile Slovenya’da, yüzde 4,8 ile Lüksemburg’da, yüzde 4,6 ile İsviçre’de, yüzde 4,2 ile Belçika’da, yüzde 3,8 ile Bulgaristan’da, yüzde 3,0 ile Danimarka’da ve yüzde 1,9 ile Finlandiya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 40,7, Letonya yüzde 38,8 ve Litvanya yüzde 29,1 oranlarıyla yer aldı.

Şubat ayında Türkiye, yüzde 3,59 artışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9. sırada yer aldı.