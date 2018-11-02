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Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

Avrupa Birliği pasaport kontrollerine yapay zeka destekli yalan makinesi getirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 11:49..
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Avrupa sınır güvenliği için son teknoloji güvenlik önlemlerini kullanmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği pasaport kontrollerini yeni teknoloji ile donatıyor.

Birlik dışından gelen yolcular yapay zeka destekli yalan makinesinin sorularını yanıtlayacak.

Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

BAŞLANGIÇ İÇİN BİRKAÇ ÜLKE

Özellikle terörle mücadele amacı ile geliştirilen sistem yolculara AB’ye gelme nedenlerini ve yasadışı olarak kalıp kalmayacakları sorularını soracak. Bununla birlikte sistem başlangıç aşamasında yalnızca birkaç ülkede denenecek.

Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

O ülkeler Macaristan, Polonya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Almanya ve İspanya olacak.

Avrupa'da pasaport kontrolünde yeni dönem

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