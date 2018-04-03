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Avrupa'da sistem çöktü, 15 bin uçuş tehlikede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı, teknik bir arıza nedeniyle Avrupa genelinde 15 bin uçuşun etkilenebileceğini belirtti.

AA | 03.04.2018 - 19:18..
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Avrupa'da sistem çöktü, 15 bin uçuş tehlikede

Brüksel merkezli Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle sabah yerel saatle 10.26 (TSİ 11.26) sonrasında işlenen uçuş bilgilerinin kaybolduğu, bu nedenle hava aracı işleticilerinin bu bilgileri tekrar sağlamaları için talepte bulunulduğu ifade edildi.

29 BİN 500 UÇUŞ PLANLANIYORDU

Teknik sorunun bugün akşam saatlerine kadar çözülmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, "Bugün Avrupa genelinde 29 bin 500 uçuşun gerçekleşmesi planlanıyordu ancak sistemdeki sorun nedeniyle bu uçuşların yarısının ertelenebileceğini öngörüyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, teknik sorunun herhangi bir güvenlik zaafiyeti oluşturmadığı kaydedildi.













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