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Avrupa’da soğuk hava dalgası: 7 ölü

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası, Avrupa ülkelerini etkisi altına alırken, dondurucu soğuklar nedeniyle en az 7 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 26.02.2018 - 17:41..
  1. Haberler
  2. Avrupa

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Avrupa ülkeleri, Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında. İngiltere’de “doğudan gelen canavar” olarak adlandırılan soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini artıracağı belirtiliyor.

Ulusal Güvenlik Merkezi, şiddetli soğuklar nedeniyle Polonya’da 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Baltık Haber Ajansı (BNS) hava sıcaklığının eksi 24 dereceye düşüğü Litvanya’da 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düşmesi tahmin edilen Fransa’da Valence kentinde dün 35 yaşındaki evsiz bir kişi hayatını kaybetti. Paris’te ise Cumartesi günü 62 yaşındaki bir adam ormanlık alandaki tahta kulübede ölü bulundu. Fransız yetkililer, evsizler için acil barınma merkezleri açtı.

YÜZYILIN EN SOĞUK KIŞI

İtalya’nın başkenti Roma’da 2012’den bu yana ilk kez kar yağdı. Gece boyunca yağan karın kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Roma’da okullarda eğitime ara verilirken, birkaç tren istasyonu evsizler için acil barınak olarak açıldı. Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Roma’da daha fazla kar yağışı beklenmiyor.

İngiltere’nin metereoloji kurumu Met Office dün yaptığı açıklamada, "Bu hafta, İngiltere’de son birkaç yıldır yaşadığımız en soğuk dönem gibi görünüyor.” ifadesini kullandı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye kadar düştüğü İngiltere’de sıcaklığın hafta içi eksi 15’e kadar düşmesi bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMA

Hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü Hollanda’da ulaşımda aksamalara neden olurken, Hırvatistan’da otoyollar kapandı.
İsveç’in başkenti Stockholm’de hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Stockholm-Arlanda Havalimanı’nda şiddetli kar yağışı nedeniyle 20 uçuş iptal edildi.

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