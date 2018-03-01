taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.632
USD
3,8071
EURO
4,6452
ALTIN
160,11
PETR
63,8000

Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Bir haftadır Avrupa'yı etkisi altına Sibirya soğukları yüzünden birçok kişi hayatını kaybetti.

İHA | 01.03.2018 - 19:01..
  1. Haberler
  2. Dünya
Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

Hafta sonu etkisini yitirecek olan soğuk hava dalgası nedeniyle Polonya’da 18, Çekya’da 6, Litvanya’da 5, Fransa ve Slovakya’da 4’er, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Slovenya’da 2’şer, İtalya’da ise 1 kişinin öldüğü açıklandı.

AVRUPA'DA SOĞUK ETKİLİ OLDU

Soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenler arasında evsizlerin de yer aldığı belirtildi. Bu nedenle Avrupa’da bir çok ülkede evsizler için sığınma evleri 24 saat hizmet vermeye başladı.

Avrupa'da soğuktan ölenlerin sayısı 48'e yükseldi

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

Bazı Avrupa ülkelerinde kuru ve rüzgarlı soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken, bir çok Avrupa ülkesi de karlar altına kaldı.

Olumsuz hava şartları yüzünden birçok ülkede uçak seferlerin iptal edilirken, Kosova, Arnavutluk, Birleşik Krallık, İtalya ve Portekiz’in büyük bölümünde de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nepal'de Holi festivali
Hindistan'da her yıl binlerce Hindu tarafından baharı karşılamak amacıyla düzenlenen, renklerin festivali olarak da bilenen "Holi Festivali", Nepal'in başkenti Katmandu'da kutlandı.
Canlı yayına yansıyan cisimler kafaları karıştırdı
Amerika'nın yerel kanallarından birinde canlı yayında gökyüzünde uçuşan cisimler şaşkınlık yarattı.
Kara tahtada bilgisayar dersi veren Ganalı öğretmene destek
Eğitim imkanlarının yetersiz olduğu Gana'da bir öğretmenin kara tahtaya çizerek öğrencilerine bilgisayar kullanmayı öğrettiği görüntüler dikkat çekti.
Putin her yeri vurabilecekleri füze yaptıklarını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık ulusa sesleniş toplantısında ABD'ye adeta gözdağı verdi. Putin, 'Dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek füze geliştirdik' dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tankları korumak için PULAT geliyor

Tankları korumak için PULAT geliyor

99
Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

Cumhurbaşkanı: Öyle veya böyle bu iş bitecek

66
JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

JÖH ve PÖH'ler Afrin'de meskun mahal operasyonlarında

146
TSK: 2222 terörist öldürüldü

TSK: 2222 terörist öldürüldü

214
Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

Türkiye'nin Nabzı programındaki kavga reklama götürdü

48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayirli gazeteciye ayar

291
Hulusi Akar Irak'ta

Hulusi Akar Irak'ta

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM