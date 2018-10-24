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Avrupa’da tek kullanımlık plastik yasaklandı

Avrupa Parlamentosu, çevre kirliliğine karşı tek kullanımlık plastikler üzerinde geniş kapsamlı bir yasağa destek verdi.

İHA | 24.10.2018 - 16:59..
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Avrupa Parlamentosu, denizlerde, tarlalarda ve su yollarında kirliliğe sebep olan tek kullanımlık plastikleri tamamen ortada kaldırmaya çalışıyor.

OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Belçikalı Liberal Parti vekili Frédérique Ries’in sunduğu yasa teklifi bugün yapılan oylamada 571’e, 53 oy ile kabul edildi. Böylece Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri önümüzdeki haftalarda kararı görüşecek.

Avrupa’da tek kullanımlık plastik yasaklandı

PLASTİK PİPET, ŞİŞE, TABAK, KULAK ÇUBUĞU

Teklife göre 2021 yılına kadar Avrupa’da plastik pipet, balon çubuğu, plastik şişe, kulak çubuğu, tabak, bardak ve çatal gibi birçok ürünün kullanımı yasaklanacak.

Ayrıca Ries’in raporuna göre 2025 yılından itibaren küçük poşetlerin, plastik ambalajların ve yemek ambalajlarının da yasaklanması amaçlanıyor. Alınana karar yasalaşırsa kullanımın kalktığı 2021 yılından 2025 yılına kadar bütün plastik şişelerin yüzde 90’ının geri dönüştürülecek.

Avrupa’da tek kullanımlık plastik yasaklandı

Öte yandan Akdeniz ve Atlantik Okyanusu’nu en çok kirleten plastik madde olan olta misinalarının da daha farklı bir maddeyle üretilmesi planlanıyor.

Avrupa’da tek kullanımlık plastik yasaklandı



Avrupa’da tek kullanımlık plastik yasaklandı



Avrupa’da tek kullanımlık plastik yasaklandı

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