Avrupa'da tek saat dönemi

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin durumu konuşmasında, mevcut yazve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

2019 YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yılından itibaren mevsimsel saat uygulamasını bırakacak ve tek bir saate geçecek. Üye ülkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak.

RESMİ ONAY KALDI

Yaz saatini tercih edenler için son zorunlu değişiklik 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Kalıcı olarak kış saatine geçecek ülkeler ise son saat değişimini 27 Ekim 2019'da yapacak.

Düzenlemenin yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayı gerekiyor.

AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor.

Avrupa Parlamentosu, geçtiğimiz aylarda AB genelinde yaz saati uygulamasına son verilmesini öngören bir kararı kabul etmişti.

AB Komisyonu, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, vatandaşların yüzde 84'ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.

CHP TÜRKİYE'DE KARŞI ÇIKIYOR

Avrupa'da bu karar gündemdeyken, aynı gün içerisinde CHP'den kalıcı yaz saati uygulamasına karşı bir teklif geldi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kalıcı yaz saati uygulamasının iptal edilip eskiden olduğu gibi yaz ve kış saati uygulamasına geri dönülmesi için TBMM'ye soru önergesi verip, kanun değişikliği teklifi yaptı.