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Avrupa'da termometreler 40 dereceyi aşacak

Hali hazırda etkili olan sıcak hava dalgasıyla boğuşan Avrupa, bu hafta daha da ısınacak.

02.08.2017 - 15:27
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Uzmanlar önümüzdeki günlerde Avrupa'da birçok kentte termometrelerin 40 dereceyi aşacağını duyurdu. Uyarının ardından başta son birkaç haftadır güneyde etkili olan orman yangınlarını söndürmeye çalışan İtalya adeta alarm durumuna geçti.

EK ÖNLEMLER

Sağlık Bakanlığı, özellikle yaşlı ve sağlık sorunu olan kişilerin öğle saatlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye ederken, yangınların önüne geçilebilmek için ek önlemler alındı.

ÇEK CUMHURİYETİ SICAKTAN MEMNUN

Tabi sıcakların tadını çıkaranlar da yok değil. Termometrelerin 38 dereceye ulaştığı Çek Cumhuriyeti yazın en sıcak gününü yaşarken, sıcak havaya pek de alışık olmayan Çekler, serinlemek için kendilerini fıskiyelerin önüne attı.

MACARİSTAN TURUNCU ALARM VERDİ

Macaristan’da da durum farklı değil. Güney Avrupa başta olmak üzere birçok Avrupa kentinde olduğu gibi Macaristan’da da termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Öyle ki, Macar hükümetinini sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verdiği bildirildi.

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