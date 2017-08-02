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Avrupa’da toplu taşımayı en az Norveçliler kullanıyor

20 Avrupa ülkesi arasında toplu taşımacılığı en az oranda kullananların Norveçliler olduğu belirlendi.

02.08.2017 - 09:40
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Norveç İstatistik Kurumu’nun 20 Avrupa ülkesi arasında yaptığı araştırma sonuçlarına göre toplu taşımacılığı en etkin kullanan Macarlar’ın toplu taşımacılık kullanımları kişisel seyahatlerinin yüzde 35’ini oluşturuyor. Norveç’te ise bu oran sadece yüzde 11.

Avrupa’da toplu taşımayı en az Norveçliler kullanıyor

NORVEÇLİLER ÖZEL ARAÇ KULLANIYOR

Buna karşılık Norveçliler, Fransızların ardından günlük ulaşımlarında özel araçlarını en fazla kullanan toplum. Norveçliler günde ortalama 34 kilometre direksiyon başında oturuyorlar. Romanyalılar ise özel araçlarıyla günde ortalama sadece 12 kilometre yol yapıyorlar.

Avrupa’da toplu taşımayı en az Norveçliler kullanıyor

BİNEK OTOMOBİLDE CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

İstatistik kurumunun bulgularına göre birçok Avrupa ülkesinde 2000 yılından bu yana toplu taşımacılık kullanımı sert bir düşüş gösterirken binek otomobil kullanımı ise ciddi oranda artıyor.

YILLIK 62 MİLYAR KİLOMETRE

Norveç’te 1965 yılında özel araç kullanımı toplam 10 milyar kilometre iken, 50 yıl sonra yolcu başına yıllık özel araç kullanımı altı kat artarak 62 milyar kilometreye ulaştı.

Araştırma sonuçlarına göre aynı dönemde iç hatlar hava taşımacığındaki artış ise 15 kata ulaştı.

Avrupa’da toplu taşımayı en az Norveçliler kullanıyor

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