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Avrupa'da yaya geçidi nasıl kullanılıyor

Avrupa'da yol boş olsa dahi insanlar yaya geçidini kullanırlar. Yayalara saygının en üst seviyede olması da ölümcül kazaların önüne geçilmesine neden olur.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 11:50..
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Avrupa'da yaya geçidi nasıl kullanılıyor

avrupa

Karayolları Trafik Kanununa göre, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

TÜRKİYE'DE DURAN YOK

Ancak özellikle son zamanlarda yaşanan birçok kaza gösterdi ki Türkiye'de bu kurala uyan yok. Avrupa'da ise durum çok farklı

"GÖZÜMDEN YAŞ GELDİ"

Orta Avrupa ülkesi Avusturya'da yaya geçidini test eden bir Türk'ün çektiği görüntüde, yaya geçidinden tekrar tekrar geçmesine rağmen her seferinde yol önceliğinin verilmesini "Gözümden yaş geldi" sözleriyle tarif etmesi her şeyi izah ediyor olmalı.

İşte o görüntü;

Avrupa'da yaya geçidi nasıl kullanılıyor

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