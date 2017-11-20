Avrupa’da yönetim kurullarına yüzde 40 kadın kotası geliyor

Avrupa Komisyonu’nun sunduğu bir önergede, şirketlerin yönetim kurullarında kadınların oranının en az yüzde 40 olması isteniyor.

Önerge, kadınların iş dünyasında erkeklere nispeten üst düzey pozisyonlarda daha az görevlendirilmesini pozitif ayrımcılık yaparak engellemeyi hedefliyor.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR

Halka açık şirketlerin üst düzey yöneticilerinde cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasını amaçlayan önerge, yönetim kurulu üyelerinin yüzde 60’tan fazlası erkek olan şirketlerin yüzde 40 kotası doldurulana kadar aynı yetkinlikteki yeni adaylar arasından kadınlara öncelik verilmesini salık veriyor.

Daha önce Avrupa Birliği’nin yönetim kurullarında yüzde 40 kadın kotası girişimi Almanya, Hollanda ve İsveç tarafından Brüksel’in içişlerine fazla karıştığı gerekçesiyle engellenmişti.

ÖNERGEDE ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ DE OLACAK

AB genelinde en büyük halka açık şirketlerin yönetim kurulundaki kadınların oranı 2005 yılında yüzde 10’ken bu oran 2015’te yüzde 22’ye yükseldi. Fakat yönetim kurulu başkanlıkları ve CEO koltuklarına bakıldığında kadınların oranı sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6. Egon Zehnder tarafından yapılan bir araştırmaya göre İngiltere’de ise yönetim kurullarındaki kadın oranı 2014’te yüzde 32.1 iken bu oran 2016 itibariyle yüzde 29’a geriledi.

AB Adalet ve Cinsiyet Eşitliği’nden sorumlu komiseri Vĕra Jourová cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğine dair önerge de sunuyor olacak.