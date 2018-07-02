Avrupa'da yükselen aşığı sağ ve islamofobi

Muhafazakar Düşünce Dergisi son sayısında Avrupa'da hızla yayılan ''Aşırı Sağ ve İslamofobi'' konusunu özel bir dosya ile gündemine aldı.

Özellikle geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve gündemi bıçak gibi kesen, Fransız aydınların Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkartılması talebi bu konuyu yeniden gündeme getirmiş, ve Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin bu durumun içinde bulunması İslamofobi fikirlerin ne boyutta olduğunu gözler önüne sermişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜR HASAN DOĞAN YAZDI

Yayınlanan son sayısında Muhafazakar Düşünce Dergisi de özel bir dosya ile Avrupa'da ortaya çıkan bu sorunları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, İlahiyatçı / Hukukçu Hasan Doğan ''Avrupa'da Aşırı Sağ ve İslamofobi'' isimli özel sayıda ''İslam Hukuku açısından Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkinin dayandığı esaslar ışığında Savaş - Barış Kavramları'' başlığıyla kısa bir yazı kaleme aldı.





SAVAŞTA VE BARIŞTA İSLAM İLİŞKİLERİ

İslam'ın Hz. Muhammed (SAV)'in döneminde yer alan savaşta ve barışta gayrimüslimler ile ilişkileri düzenleyen bazı temelleri barındırdığını belirten Hasan Doğan, bu temellerin uygulanmasının günümüzde daha net anlaşıldığını kaleme aldı.

Özellikle savaşta ve barışa gayrimüslimlerle ilişkilerin belli prensiplere dayandırıldığını belirten Doğan, Müslümanların şiddet pozisyonuna yerleştirilmeye çalışılmasını eleştirdi.

İşte Hasan Doğan'ın O Yazısı;

İslam dini, mensuplarının aynı dünyayı paylaştıkları gayrimüslimlerle münasebetleri hususunda bazı esaslar belirlemiş ve düzenlemelere gitmiştir. Bu prensipler etrafında Hz. Peygamber (SAV)’in ve ilk Müslümanların yaşadıkları tecrübeler sonraki asırlar ve nesiller için örnek teşkil etmektedir. İslam’ın inanç ve hukuk sistemindeki genel yaklaşım ve buna dair Hz. Peygamber (SAV)’in uygulamaları doğru tespit edilmeden Müslümanların diğer inançlara mensup kişi ve toplumlarla ilişkilerine dair isabetli değerlendirmelerde bulunulması mümkün değildir. Bu meyanda barış, savaş ve buna bağlı olarak şiddet kavramlarının bahsi geçen resimde yanlış noktalara yerleştirilmemesi, hem Müslümanların kendi ideal pozisyonlarını belirlemeleri, hem de gayrimüslimlerin İslamiyet ve Müslümanları tanırken/tanımlarken hakkaniyetten ayrılmamaları için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerinin dayandığı esaslara dair yapılan değerlendirmelerde ön plana çıkarılan ayet ve hadisler ele alınmakta ve İslam hukukunun bakış açısını tespit edebilmek amacıyla bir perspektif geliştirilmeye gayret gösterilmektedir.

AVRUPA'DA AŞIRI AĞ VE İSLAMOFOBİ

Özellikle Avrupa'nın bu konudaki tutumunun incelendiği Muhafazakar Düşünce dergisinde çeşitli uzmanlar tarafından yazılan analizler ile konu aydınlatılmaya çalışıldı. Muhafazakâr Düşünce Dergisi'nin Avrupa’da Aşırı Sağ ve İslamofobi isimli sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.muhafazakar.com/avrupada-asiri-sag-ve-islamofobi/