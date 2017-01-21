Avrupa’daki aşırı sağcı liderler Almanya'da buluşuyor

Avrupa’daki aşırı sağcı partileri bir araya getiren Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun, bugün Almanya’nın Koblenz kentinde gerçekleştireceği kongre, radikal sol gruplar tarafından protesto edildi.

Akşam saatlerinde Koblenz Tren İstasyonu önündeki meydanda toplanan yaklaşık 200 gösterici, müzik eşliğinde dans ederek ve sloganlar atarak kent merkezine yürüdü.

Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler yürüyüş boyunca, Neonaziler ve ırkçı partiler aleyhinde sloganlar attı. Yürüyüş olaysız bir şekilde tamamlandı.

Avrupa Parlamentosu’nda aşırı sağcı partileri bir araya getiren Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubu, "Avrupa için Özgürlük" başlığını taşıyan kongresini bugün Koblenz’de gerçekleştirecek.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petry’nin ev sahipliği yapacağı kongreye, Fransa’dan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Hollanda’dan ırkçı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, İtalya’dan Kuzey Birliği Partisi lideri Matteo Salvini ve Avusturya’dan Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Harald Vilimsky katılacak.