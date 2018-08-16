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Avrupa'daki gençler için hafta sonu okulları kuruluyor

Yurtdışı Türkler Başkanlığı (YTB), Avrupa'nın üç ülkesinde Anadolu Hafta sonu Okulları Destek Programının uygulamaya geçirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 12:59..
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Türkiye, Hollanda'nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesinde vatandaşlarının dilini ve dinini unutmaması için haftasonu okulları kuruyor.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın (YTB), Hollanda Televizyon'na (NOS) yaptığı açıklamaya göre, Anadolu Haftasonu Okulları Destek Programı, Hollanda, Almanya, Fransa ve Belçika'da hayata geçiriliyor.

Avrupa'daki gençler için hafta sonu okulları kuruluyor

TÜRKİYE FİNANSE EDECEK

Türkiye kökenli ailelerin çocuklarına haftada beş saat bu okullarda ders verilecek. Bunun iki saatini Türkçe dersleri, üç saatlik bölümünü de tarih, din, sanat ve sosyal çalışmalar oluşturacak.

Yurt dışında yaşayan genç Türklerin kimliğini ve kültürünü korumayı ve vatan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen proje, Türkiye tarafından finanse edilecek.

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