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Avrupa’daki İngilizler ülkelerine dönmek zorunda kalabilir

AB ülkelerinde yaşayan binlerce emekli İngiliz vatandaşını Brexit vurdu...

19.01.2017 - 13:50
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Guardian gazetesi haberinde, İspanya ve Fransa’da yaşayan binlerce İngiliz vatandaşının bu ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin İngiltere tarafından karşılanmaması durumunda İngiltere’ye geri dönmek zorunda kalacaklarını aktardı.

İNGİLTERE'YE GÖÇETMEK ZORUNDA KALABİLİRLER

İngiltere Parlamentosu’ndaki Brexit ile ilgili komiteye yapılan çağrıda Brexit’in beklenmeyen sonuçlarının hem çalışan hem de emekli İngiliz vatandaşları için İngiltere’ye geri bir göç dalgası yaratabileceğini aktardı.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Avrupa’da yaşayan İngilizlerin hakları ile ilgili oluşturulan kampanyacılar, komiteye yaptığı uyarıda, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde yaşayan İngiliz vatandaşlarının özel sağlık sigortası yaptırma gücünde olmayacaklarını ilettiler. Kampayacıların kurucularından Sue Wilson "Bu kişilerin İngiltere’ye dönmekten başka çareleri kalmayabilir" diye konuştu.

108 BİN EMEKLİ İNGİLİZ İSPANYA'DA YAŞIYOR

Halen 108 bin emekli İngiliz vatandaşı İspanya’da yaşıyor. Bu kişiler, İspanya, Fransa ve Almanya gibi Avrupa Birliği ülkelerindeki sağlık hizmetlerinden tamamen ücretsiz veya çok az ücretle yararlanabiliyorlar. Sağlık hizmetlerinin masrafları İngiltere hükümeti tarafından karşılanıyor.

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