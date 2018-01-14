taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Avrupa'daki Kırım Türkleri: Hansaray için endişeliyiz

Kırım Türkleri derneklerinin, Rusya'nın Kırım'da bulunan Hansaray'a yönelik restorasyon çalışmalarını endişeyle takip ettiği bildirildi.

AA | 14.01.2018 - 03:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa'da faaliyet gösteren Kırım Türkleri dernekleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray'da Rusya tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

"HANSARAY İÇİN ENDİŞELİYİZ"

Hansaray’ın restorasyon işlerinin uluslararası normlara uygun ve kamuoyundan saklanmamak kaydıyla yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Son günlerde Kırım Tatar Türklüğünün ve Türk Tatar saray mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak bilinen Hansaray’da Rusya Federasyonu tarafından yapılmakta olan restorasyon çalışmaları hakkındaki haberler Avrupa Kırım Tatar Türklüğünde de endişe verecek bir durum arz etmektedir." denildi.

Avrupa'daki Kırım Türkleri: Hansaray için endişeliyiz

"BÜYÜK BİR TAHRİBAT YAPILIYOR"

Açıklamada, "Hansaray’da yapılan restorasyon çalışmalarında uluslararası restorasyon normlarına uyulmadığı, Hansaray’da büyük bir tahribat yapıldığı gerek sosyal medyada gerekse bazı kuruluşların bildirilerinde vurgulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Hansaray’daki restorasyon işlemleri için başta Türkiye ve Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya devletlerinin devreye girmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, Avrupa’da faaliyet gösteren Kırım Tatar Türkleri kuruluşlarının konunun takipçisi olacakları ve Avrupa devlet yöneticileri ve uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacakları kaydedildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

245
Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

38
Avrasya tünelinde hareketli anlar

Avrasya tünelinde hareketli anlar

54
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

36
Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

29
Orhan Kural: Cem Yılmaz yıllardır sigara reklamı yapıyor

Orhan Kural: Cem Yılmaz yıllardır sigara reklamı yapıyor

8
İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

İsrail ordusu Gazze sınırında bir tüneli bombaladı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM