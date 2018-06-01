Avrupa'daki seçmenlere çağrı: Sandığa gidin

AK Parti hükümetleri döneminde en çok önem verilen konulardan biri de yurt dışına yaşayan Türklerin temsili. Her dönemde Önemli isimleri aday gösteren AK Parti Genel Merkezi, bu sene de Avrupalı Türkler için Mustafa Yeneroğlu ve Zafer Sırakaya isimlerini aday gösterdi.

Avrupa kontenjanından İstanbul 3'üncü bölge Milletvekili adayı olan Yeneroğlu ve Sırakaya şimdi siyasi arenada daha güçlü Türk diasporası için çalışıyor.

"DAHA GÜÇLÜ TÜRK DİASPORASI İÇİN"

Geçtiğimiz dönemde de İstanbul milletvekilliği görevini yürüten Mustafa Yeneroğlu, özellikle Almanya'da yaşayan gurbetçi Türklerin sorunlarını çözmüş, karanlıklarına ışık olmuştu.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD)'nin Genel Başkanlığı'nı yürüten Zafer Sırakaya'da Avrupa'da Türk vatandaşlarını ve Türk karşıtlığına karşı önemli mücadeleler veren bir isim.

SANDIĞA ÇAĞRI

"Daha güçlü Türk diasporası" sloganıyla yola çıkan iki siyasi, bundan böyle mecliste faaliyetlerini yürüterek daha güçlü bir Türk diasporası için birlikte etkin çalışmalarını sürdürecek.

Yurt dışında ve özellikle Avrupa'da oluşturulacak güçlü Türk diasporası için iki milletvekili adayı da yurt dışı seçmenlerine, sandığa giderek oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.