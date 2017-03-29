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Avrupa'dan DEAŞ'a elaman kazandıran terörist yakalandı

Adana'da, Avrupa ülkelerinden DEAŞ'a eleman kazandırarak silah ve bomba eğitimi veren Suriyeli terörist Safwan Qahwatı tutuklandı

29.03.2017 - 11:00
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Adana Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla Qahwatı'nın Avrupa ülkelerinden örgüte eleman temin etmek için Suriye'den eşiyle 15 Mart'ta Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Avrupa'dan DEAŞ'a elaman kazandıran terörist yakalandı

İstanbul üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeyi planladığı tahmin edilen Qahwatı ve eşinin bindiği otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında durduran polis ekipleri çifti gözaltına aldı.

EŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğüne götürülen Qahwatı uzman ekiplerce sorguya alındı, eşi ise sınır dışı edildi.

Qahwatı'nın üzerinden çıkan dijital verilerde farklı mekanlarda silah ve paralarla çekilmiş fotoğraflar bulundu. Başka bir fotoğrafta da Qahwatı'nın yüzü maskeli şekilde bir kişinin boğazına bıçak dayamış halde olduğu görüldü.

Avrupa'dan DEAŞ'a elaman kazandıran terörist yakalandı

Qahwatı'nın fotoğraflarda parmağında görülen yüzüğün örgüt yöneticileri tarafından mühür yerine kullanıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

DEAŞ'a katılan Avrupalılara silah ve bomba eğitimi verdiği ileri sürülen teröristin, 10 Şubat'ta Adana'da yakalanıp tutuklanan örgütün yönetim kadrosundan Lübnan uyruklu Danimarka vatandaşı Mahamad Laban ile Irak uyruklu İsveç vatandaşı Mohammed Tefik Saleh ile bağlantısının bulunduğu da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Qahwatı tutuklandı.

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