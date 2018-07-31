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Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

Değerler Eğitimi Programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni gezdi.

AA | 31.07.2018 - 10:12..
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Değerler Eğitimi Programı kapsamında Avrupa'dan gelen öğrenciler, Selimiye Camisi'ne hayran kaldı. Eğitimler çerçevesinde gençler, Türk kültürü ve dini bilgiler eğitimi alırken, aynı zamanda Türkiye'nin önemli şehirlerini geziyor.

SELİMİYE CAMİSİ'Nİ GEZDİLER

Program kapsamında, Almanya, Fransa ve Belçika'dan Türkiye'ye gelen 60 genç İstanbul, Ankara ve Çanakkale gibi şehirleri gezdikten sonra Edirne'ye geldi. Edirne'nin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret eden gençler Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi'ni ilgiyle gezdi.

Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

TÜRK İSLAM KÜLTÜRÜ ANLATILDI

Selimiye Camisi'nde Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'le bir araya gelen öğrenciler, cami hakkında bilgi aldı. Müftü Üzüm, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'dan gelen öğrencilere,Türk-İslam kültürünün ayrıntılı şekilde anlatıldığını söyledi.

Avrupa'dan gelen öğrenciler Selimiye'ye hayran kaldı

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