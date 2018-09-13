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Avrupa'dan İzmir'e 80 milyon euro kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İzmir'de yapılacak metro için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kredi desteği vermeye hazırlanıyor.

AA | 13.09.2018 - 20:14..
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Avrupa'dan İzmir'e 80 milyon euro kredi

EBRD'den yapılan açıklamada, Bankanın, "Yeşil Kentler" programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine yeni bir finansman sağlayacağı belirtildi.

7.2 KİLOMETRELİK METRO HATTI YAPILACAK

EBRD'nin temin edeceği 80 milyon avro tutarındaki kredi ile kentin doğu-batı koridoru boyunca uzanan 7.2 kilometre uzunluğundaki metro hattı inşaatının finanse edileceğinin bildirildiği açıklamada, mevcut 19 kilometrelik hattın uzatılmasıyla otobüs, banliyö hattı, tramvay ve deniz ulaşım hatlarının birbirine bağlanacağı bilgisi verildi.

Avrupa'dan İzmir'e 80 milyon euro kredi

"İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE FİNANSMAN SAĞLADIK"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, insanların yaşam kalitesini arttıran projeleri desteklediklerini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesine sağladığımız yeni finansman sayesinde, bu canlı kentin sakinleri hızlı, modern ve temiz ulaşıma daha kolay erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

26 KİLOMETREYE ULAŞACAK

İzmir Metrosunu Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar ulaştırarak hat uzunluğunu 26 kilometreye yükseltecek proje, haziran ayında başlamıştı.

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