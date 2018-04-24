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Avrupa'dan Türkiye'ye seçimleri erteleyin çağrısı

Avrupa Konseyi, Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olarak mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gösterildi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 13:04..
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Avrupa'dan Türkiye'ye seçimleri erteleyin çağrısı

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçimleri bahane ederek Türkiye'nin iç işlerine karışmaya çalışıyor.

AKPM mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gerekçesiyle Türk hükümetine 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu.

BAHANE: OHAL

AKPM Denetim Komisyonu adına bu sabah Strasbourg'da alınan kararda, seçim kanununun seçim kararından sadece bir ay önce değiştirilmiş olması, OHAL uygulamasına devam edilmesi, seçimlerin güvenliği ve saydamlığı konusundaki şüpheler ve tartışmalı mühürsüz oy pusulası kararının "seçimlerin demokratik bir ortamda düzenlenemeyeceğini" gösterdiği belirtildi.

Kararda, yeni seçim kanunu ile seçimlerin düzenleneceği tarih arasındaki kısa sürenin siyasi partilere adapte olma ve hazırlanma süresi bırakmadığı not edildi. Seçim kurallarının seçim tarihinden üç ay önce değiştirilmesinin Venedik Komisyonu tarafından belirlenmiş ilkelere aykırı olduğu hatırlatıldı. Seçim barajının yüzde 10'da kaldığı ve bu durumun siyasi çoğulculuk anlayışıyla bağdaşmadığı kaydedildi.

"DEMORATİK SEÇİM DÜZENLENEMEYECEK"

Denetim Komisyonu, yeni seçim sistemine göre polisin seçim bürolarına girebilecek olmasını da "kaygı verici" olarak değerlendirdi. Bir önceki seçimlerden sonra AKPM ve AGİT'in medyanın seçimlerle ilgili haberleri ve siyasi partilerin finansmanına dair tavsiyelerinin de yerine getirilmemiş olduğu hatırlatıldı.

Bu tespitlerden yola çıkan Denetim Komisyonu, mevcut koşullarda "gerçek anlamda demokratik seçimler düzenlenemeyeceği" ve seçimlerin "meşruluğunun sorgulanacağı" mesajı verdi. Seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

FRANSA MACRON'U OHAL'DE SEÇTİ

AKPM'nin müdahil olmaya çalıştığı OHAL'de seçim konusu Fransa'da da yaşanmıştı. Fransa'da OHAL'de yapılan seçimlerde sandıktan Emmanuel Macron galip çıkmış, göreve gelişinden 6 ay sonra da OHAL kaldırılmıştı.

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