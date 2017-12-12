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Avrupalı turistlerin gözdesi Türkiye

Dört mevsiminde hareketli geçtiği Türkiye'de, Avrupalı turistlerin rezervasyonları arttı.

AA | 12.12.2017 - 15:54..
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Gerek sahilleriyle gerekse kış mevsimindeki merkezleriyle Türkiye'de her an tatil fırsatının olması turizm sektörünü canlandırıyor.

SADECE YAZ AYLARI DEĞİL DÖRT MEVSİM TURİST AKINI

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Türkiye'de turizmin sektörünün sadece yaz aylarında değil 4 mevsim hareketli olduğunu belirtti.

Avrupalı turistlerin gözdesi Türkiye

AVRUPALILARIN TERCİHİ TÜRKİYE

Dünya genelindeki ve bölgedeki gelişmelerden dolayı 2016 ve 2017 sezonunda turizm sektörü olarak kötü günler geçirdiklerini ifade eden Polatoğlu, "Geçtiğimiz iki sezon Avrupalı turist anlamında dibe vurmuştuk. Ancak 2018 için yapılan rezervasyonlarda Avrupalı turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Almanlar, Yunanlılar, Hollandalılar ve İtalyanlar rezervasyon yapmaya başladılar. Geçen seneye kıyasla çok iyi bir sezon bizi bekliyor. Avrupalı turistler yeniden Türkiye'yi tercih etmeye başladı." diye konuştu.

2018'DE HEDEF 4,5 MİLYONUN ÜZERİ

Türkiye'ye gelen Rus turist saysının uçak krizinden önce 4,5 milyon olduğunu ancak kriz sonrası rakamın 100-150 bine gerilediğini belirten Polatoğlu, "Yani yok gibi bir şeydi. Ancak krizin aşılmasından sonra rakam bugünlerde 3 milyona ulaştı. 2018'de ise 4,5 milyon rakamını aşacağımıza inanıyorum. Şu anlık rezervasyonlar bunu gösteriyor." dedi.

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