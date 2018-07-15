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Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

Uzun bir uçuştan sonra başınıza gelmesini isteyeceğiniz son şey, şehir içi ulaşımda kıtlık yaşayan bir ülkede bavulunuzla ortada kalmaktır.

Özel İçerik | 15.07.2018 - 10:58..
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Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Yurt dışı seyahatimizde elimizi ayağımıza dolaştıran başlıca problemlerden biri, kuşkusuz şehir merkezine ulaşımdaki kısıtlamalardır. Gideceğiniz şehrin merkezine hangi araçla, en hızlı ve en uygun bütçeyle ulaşacağınızı bilmekte fayda var. Neyse ki Avrupa’nın taşı toprağı rayla döşeli. Sabahın ilk ışıklarıyla ya da gecenin bir körü vardığınız havalimanlarında imdadınıza koşan hizmetlerin önce kıymetini, sonra fiyatlarını bilin.

YURT DIŞINDA TOPLU TAŞIMA

Bazı Avrupa şehirlerine havaalanından birkaç dakika içinde ulaşılabilirken bazıları bir saat kadar uzakta da olabilir. Avrupa’da sadece havaalanı değil, şehir içi ulaşımda da birçok taşıt seçeneğiniz var; metro, otobüs, taksi, shuttle, özel araç, Uber vs. Avrupa ulaşım hizmetindeki servis araçları genellikle havaalanlarının ana çıkış kapısının önündeki alanda yer alır, yarım saatte bir hizmet verir. Saat dilimi ve fiyatlar merkezi uzaklığa göre değişkenlik gösterebilir.  Aynı zamanda yolcuların havaalanına ulaşmak için ekstra zaman ve para ayırmaları gereken destinasyonlar da var. Kimi servis hizmeti sadece şehir merkezine hareket ederken, kimi özel taşıt seçeneği gideceğiniz adrese kadar bırakır. Size de sahip olduğunuz bütçenize ve zamanınıza göre seçim yapmak kalıyor.

Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

AVRUPA’DA BİLET İŞLERİ NASIL

Birinci elden satın aldığımız toplu taşıma biletleri neyse de, bazı ülkelerde sadece kredi kartının geçtiği  bilet kontuarları var ki insanı çıldırtan cinsten. Bu yüzden yanınızda bulunduğunuz ülkeye ait nakit para bulundurmayı ihmal etmeyin. Kontuarın başına gittiğiniz zaman karşınıza farklı fiyatlarda bilet seçenekleri çıkacak; saatlik, günlük, haftalık gibi... Siz kendi bütçeniz ve ihtiyacınız doğrultusunda bilet işini halledin, biz de size küçük bir uyarıda bulunalım; bilet kontrolü!

Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

ARAÇLARA KAÇAK BİNERSEN NE OLUR

Dünyanın birçok yerinde olsa da özellikle Avrupa’da yayılan bir sistem var: Bilet okutmadan toplu taşımaya binmek. Yani önünüze gelen herhangi bir toplu taşımaya bindiğiniz zaman bizdeki akbil okutma gibi bir sistem yok. Bilet kontrol polisine denk gelmediğiniz sürece biletli ya da biletsiz bindiğinizi tek bilen sizsiniz. Diyelim bilet kontrolüne denk geldiniz, ne olacak? Üç beş kuruş verip almadığınız o biletin cezası otobüs fiyatı değerine çıkacak ve ceza yiyeceksiniz. Siz iyisi mi bir bilet alın, elin ülkesinde zor durumda kalmayın.

Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

METRO AĞLARI DA VINCI’NİN ŞİFRESİ GİBİ

Avrupa'nın çoğu şehri, merkeze ulaşımda raylı sistem olarak tren kullanmakta. Havaalanının hemen alt kısmında bulunan trenler metro kolaylığında ulaşım sağlıyor.  Avrupa geniş metro ağıyla ziyaretçilerine muhteşem bir destinasyon bağlantısı sunuyor. Biraz karışık gözükse de, yeşil, kırmızı, mavi, turuncu ve gri renk şeritleriyle izleyeceğiniz bir güzergah sizi kısa sürede istediğiniz konuma ulaştırabilir. Otobüsler şehir içi ulaşımda farklı alternatifler ile uygun fiyatlara hizmet verirken, taksi ve shuttle gibi özel araçlar ile daha fazla fiyata, daha kısa sürede çilesiz bir yolculuk yapabilirsiniz.

Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

GÜNCEL FİYATLAR

Aşağıda şehir içi ulaşımı konusunda master yapan şehirleri görüyorsunuz; en güncel haliyle bulunduğunuz şehrin merkezi veya adresinize gitmek için ödeyeceğiniz miktarlar da şu şekilde:

Avrupa’nın 10 büyük ülkesinde havalimanı transferleri

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