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'Avrupa'nın analiz merkezine değil tanka ihtiyacı var'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın Rusya ve DEAŞ ile mücadelede daha çok tanka ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Detay Haber | 18.02.2018 - 05:46..
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Münih'te düzenlenen Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında konuşan Morawiecki, "Daha çok tanka ve daha az analiz merkezine ihtiyaç duyuyoruz, analiz merkezlerinin sayısı yeterli" dedi ve bu silahların ‘DEAŞ ya da Rusya gibi konvansiyonel bir rakiple mücadelede önemli' olduğunu kaydetti.

"GÜVENLİK KONUSUNDAKİ GÖREVLER YERİNE GETİRİLMELİ"

Rusya'nın ‘enformasyon savaşı' konusunu Avrupa ve dünyadaki siyaset gündemine taşıdığını söyleyen Morawiecki, "Avrupa'da güvenlikten bahsettiğimiz zaman, Rusya konusunun uzun süredir Avrupa Birliği'nin (AB) yetki alanından çıkarak tüm Avrupa'nın ve NATO'nun önünde durduğunun farkında olmamız gerekir" diye konuştu ve tüm NATO ülkelerini, gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunma giderlerine ayırma taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

'Avrupa'nın analiz merkezine değil tanka ihtiyacı var'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

AVRUPA'NIN RUSYA KORKUSU SÜRÜYOR

‘Rus tehdidi' hakkındaki iddialar, başta Baltık ülkelerinden ve Polonya'dan olmak üzere, batılı politikacıların sıklıkla gündeme getirdiği bir konu. Bunun yanında Moskova, Rusya'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olan herhangi bir ülkeye saldırmayacağını birçok kez açıklamıştı.

Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Moskova'nın herhangi bir ülkeye saldırma planı olmadığını çok iyi bildiğini, fakat Rusya'nın sınırına yakın bölgelerde daha çok asker ve silah konuşlandırmak için bu konuyu bahane olarak öne sürdüğünü, ABD'nin ‘Rus tehdidini' gerekçe göstererek NATO üzerinden Avrupa'daki hâkimiyetini güçlendirmeye çalıştığını belirtmişti.

Moskova ise NATO'nun Rusya'nın sınır bölgelerindeki faaliyetlerini yanıtsız bırakmayacağını birçok kez duyurmuştu.

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