Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon uydusu fırlatıldı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs bayraklarını taşıyan telekomünikasyon uydusu dün akşam Fransız Guyanası’nın Kourou Uzay Merkezinden başarıyla fırlatıldı.

"YUNANİSTAN, UYDU ALANINA DİNAMİK BİR ŞEKİLDE TEKRAR GİRİYOR"

Yunanistan Dijital Politika Bakanı Nikos Pappas bu anın Yunanistan için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Uzun bir süre teknoloji alanından uzak kalan Yunanistan, geolojik konumunu değerlendirerek uydu alanına dinamik bir şekilde tekrar giriyor. Ülkemiz herkese apaçık bir mesaj yolluyor: Yunanistan yeniden ilerlemeye başlıyor ve bunu her alanda gösteriyor."