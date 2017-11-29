Avrupa'nın en çok telefonla konuşan ülkesi: Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) pazar verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2017 yılı ikinci çeyreği itibarıyla Türkiye'de toplam 76 milyon 616 bin 147 mobil aboneye ulaşıldı.

YÜZDE 93,2 MOBİL TELEFONLARLA KULLANILIYOR

İkinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 63,84 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise yaklaşık 1,91 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki üç aylık döneme göre, mobil trafik miktarı yüzde 6,5 arttı, sabit trafik miktarı yaklaşık yüzde 9 azaldı. Trafiğin yüzde 93,2'sini mobilden konuşma oluşturdu.

TÜRKİYE AYLIK 441 DAKİKA İLE BİRİNCİ OLDU

Türkiye, bu yılın ikinci çeyreğinde kişi başına 441 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu. Avrupa ülkeleri arasında 2012'den beri cepten en fazla görüşme yapan ülke konumundaki Türkiye, en yakın takipçileri Makedonya (295), İtalya (271), Romanya (270) ile arayı açtı. Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması ise 251 dakika olarak gerçekleşti. Abone başına elde edilen aylık gelir anlamına gelen "ARPU" rakamları ise Batı Avrupa ülkelerinde Haziran 2017 sonunda 19,30 avro seviyelerinde iken, Türkiye'de 7,17 avro oldu.