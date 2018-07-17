Avrupa’nın en iyi üniversiteleri belli oldu

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), Avrupa’da eğitim alan 30 bin öğrenciyle yaptığı anketlere göre 240 üniversiteyi öğretim kalitesine göre sıraladı.

TÜRKİYE LİSTEDE YOK

Ankette kurumun eğitim ortamı, kaynakların verimli kullanımı, öğrenim çıktıları gibi birçok konuda sorular yer aldı. Türkiye’den hiçbir üniversitenin yer almadığı sıralamada birinci Oxford oldu.

İNGİLİZ ÜNİVERSİTELERİ ÖNDE

Cambridge ikinci, Sorbonne ise üçüncü sırayla onu takip etti. İngiliz üniversiteleri ilk 10’da sekiz sıra elde ederken, Fransa ile İspanya birer yükseköğretim kurumuyla temsil edildi. Almanya’dan ise Heidelberg Üniversitesi 26’ıncı sırada yer aldı.

İLK 10'NA GİREN ÜNİVERSİTELER