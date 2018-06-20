taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.552
USD
4,7369
EURO
5,4907
ALTIN
193,54
PETR
75,1600

Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda

Avrupa'da tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

AA | 20.06.2018 - 21:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin hane halkı nihai tüketim harcamalarına göre satın alma gücü paritesi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 53 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabildiğini gösterdi.

FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ EN YÜKSEK İZLANDA

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında, 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 105 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin, AB ülkeleri ortalamasının yüzde 5 daha üzerinde olduğu görüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

513
AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

119
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

300
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

107
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

329
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

245
Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması

Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması

435
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM