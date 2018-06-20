Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıla ilişkin hane halkı nihai tüketim harcamalarına göre satın alma gücü paritesi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 53 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabildiğini gösterdi.

FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ EN YÜKSEK İZLANDA

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında, 37 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 166 ile İzlanda, en düşük ülke ise 47 ile Makedonya oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 105 olarak gerçekleşti ve bu gruba ait fiyat düzeyinin, AB ülkeleri ortalamasının yüzde 5 daha üzerinde olduğu görüldü.