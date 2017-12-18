Avrupa'nın faşistleri bir Prag'da bir araya geldi

Avrupa'nın aşırı sağcı parti liderleri Çekya'nın başkenti Prag'da buluştu. Avrupa Parlamentosu’ndaki Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubuna üye olan partilerin liderlerinin yer aldığı kongreye Fransa’dan Ulusal Cephe Genel Başkanı Marine Le Pen ile Hollanda’dan Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders de katıldı.

AB SONA ERSİN ÇAĞRISI

AB'nin varlığına karşı çıkan faşist liderler, “Bağımsız ulusların oluşturduğu bir Avrupa” sloganı ile düzenlendi.

Wilders "Çeklerin kapılarını toplu göçe sıkı sıkıya kapalı tutacaklarını umuyorum." dedi ve Doğu Avrupa ülkelerinin mültecilerle ilgili tutumunu övdü.

İSLAM KARŞITLIĞI

Toplantının ev sahipliğini ise Çekya'daki sağ popülist Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi (SPD) lideri Tomio Okamura üstlendi. Okamura da "Avrupa'nın Müslümanlar tarafından kolonileştirilme tehlikesi altında" olduğunu savundu.

“İslam’a hayır, teröristlere hayır” gibi sloganlarla puan toplayan Okamura, Çekya'da ekim ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 10,6’sını alarak dördüncü güç olmuştu.