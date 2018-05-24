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Avrupa'nın göbeğinde vicdanlara duvar

Mülteci akımı Avrupa'da büyük bir insani drama neden oldu. Her ne kadar Türkiye bu krizi önlemede önemli bir rol üstlense de, Avrupa ülkeleri, insanlığını duvarların gerisinde bıraktı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 16:09..
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Avrupa'nın göbeğinde vicdanlara duvar

Avrupa'da mülteci akını 3'üncü yılında. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Avrupa'ya sığınan mazlum göçmenler, beklediği insanlığı Almanya'dan, Fransa, Macaristan veya İngiltere'den değil Türkiye'den buldular.

Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Türkiye, mültecilere sahip çıkarken medet umulan Avrupa devletleri sınırlarıyla birlikte vicdanlarına da duvarlar ördü...

Avrupa'nın göbeğinde vicdanlara duvar

ÇELİK SINIRLAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği sınırlara duvar örme tabiri her ne kadar şu an kendisiyle özdeşleşse de, aslında bu önlemin fikir babası Avrupa'nın ta kendisi. Mülteci akımını önlemek için sınırlarını dikenli teller ve demir duvarlarla çeviren Avrupa, milyonlarca mülteciyi bu sınırlarda kaderlerine terk etti.

2015 yılında 1285 kilometre sınır arazisini tellerle örerek giriş çıkışa kapatan Avrupa devletleri, Macaristan, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya insanlıklarına da duvar ördü. Yer yer boyu üç metreyi bulan dikenli tellerle kaplı arazide mültecilere sırt çevrildi. Bölgedeki çalışmalar halen devam ediyor ve duvarın örülmesi için faaliyetler devam ediyor.

ABD'NİN UMURSAMAZ TAVRI

Avrupa'nın orta yerine duvar ören devletler de AB'nin çağrılarına kulak asmıyor. Öyle ki; AB, aralarında ismi geçen devletlerin de bulunduğu üye ülkelere, belirli sayıda mülteci alma şartı koşuyor ancak bu şarta riayet eden tek bir AB üyesi dahi bulunmuyor.

TRUMP'IN DUVAR FİKRİ

Duvar kelimesi ile Trump'ın birlikte anılmasının önemli bir sebebi bulunuyor. Meksika ile ABD arasındaki sınıra dev duvarlar örmeyi planlayan ABD Başkanı, buna gerekçe olarak da Meksika'dan gelen yasa dışı göçmenlerin suça meyilli olmasını bahane ediyor, ayrımcılık yapıyor.

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