Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Afrin merkezine yürüyen Türkiye'nin önünü kesmek isteyen ABD ve AB ülkelerinin yalan kampanyaları çürütülmeye devam ediyor. Son olarak Türk ordusunun Afrin'de hastane vurduğu yalanını iddia eden BBC ve AFP'ye uydu görüntüsüyle cevap geldi.

İngiliz BBC:

İFTİRALAR UYDU GÖRÜNTÜSÜYLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Son teknoloji mühimmatlarla donattıkları teröristlerin Mehmetçik karşısında yok oluşundan rahatsız olan terör devletleri, Türkiye'nin itibarını lekeleme çalışmalarında da başarısız oldu.

Afrin'deki terör yandaşları, özel olarak yaptırılan haberlerde bahsi geçen hastane önünde toplandı. Türk askeri karşısında yaralanan teröristleri için hastanede toplanan teröristler, sloganlar attı.

PKK yandaşlarının toplandığı hastane, Avrupa basının "Türkiye hastane vurdu" diye haber yaptığı yer.

YPG'nin hastane vuruldu yalanını çürüten görüntüler VİDEO

