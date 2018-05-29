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Avrupa'nın mülteci politikası eleştiriliyor

Avrupa'nın mülteciler üzerine uyguladığı politikalar, ilk günden bu yana iki yüzlülük ve ön yargılı olmak ile suçlanıyor. Hollanda merkezli Cartoon Movememt bu gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 17:10..
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Avrupa'nın mülteci politikası eleştiriliyor

Avrupa'nın mülteciler konusundaki duyarlı gözüken ancak duyarsızlık içeren mülteci politikası, Avrupa'nın kendisi tarafından da eleştiriliyor.

Özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki zulümden kaçarak Avrupa'ya sığınmaya çalışan mültecilere sırt çeviren Avrupa'nın tutarsız tavrı, Fransa'da gerçekleşen kurtarma operasyonu ile yeniden tescillendi.

Avrupa'nın mülteci politikası eleştiriliyor

HOLLANDA'DAN GERÇEĞİ YÜZE VURAN KARİKATÜR

Avrupa'nın bu tavrı, artık Avrupalı duyar sahiplerini bile pes ettirme noktasına geldi. Hollandalı aktivist karikatür platformu Cartoon Movements çizerlerinden Tjeerd Royaards, geçtiğimiz gün Fransa'nın başkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama üzerinden Avrupa'yı eleştirdi.

Avrupa'nın mülteci politikası eleştiriliyor

Çizdiği karikatürde bir yanda Gassama'yı, çocuğu kurtarırken gösterirken, diğer yanda Avrupa sınırlarına çekilen çelik tellerden atlamaya çalışırken gösteriyor. Karikatüre açıklama olarak ise "iyi ve kötü mülteci yazıyor".

AVRUPA'YA ELEŞTİRİ

Tjeerd'in bu karikatürü kısa sürede büyük ilgi çekerken insan hakları ve mülteci savunucusu aktivistler de paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir apartmanın balkonundan sarkan çocuğu kurtaran ve kurtarma anları sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Malili göçmen Gassama'ya cesaretinden ötürü Fransız vatandaşlığı, iş ve cesaret madalyası verilmişti.

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