Avrupa’nın uçaktan daha hızlı trenleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Turizmin üzerinde birçok popüler destinasyonun cazibesi zaten var. Asıl soru, ulaşım seçeneklerinin ve bütçelerinin yolcuları nasıl etkileyeceği etrafında dönüyor. Elbette uçak rahatlık ve hız anlamında sizi uçuyor, ancak daha ucuz ve en az uçak kadar hızlı bir ray sistemi aklınızı almaya yeter.

Uçakla gerçekleştireceğiniz bir seyahat, genelde düşündüğünüz en hızlı ulaşım seçeneği olsa da, bazen mükemmel bir ray ve hız sistemi bu durumu değiştirebilir. Bakınız hız trenleri. Uçak iyidir hoştur ama bitmek bilmeyen gecikmeleri, rötarları, pasaport kontlolü, bavulu, chek-in'i derken zamanınızı bir kemirgen gibi yiyebilir. Tabii o an havaalanında zaman kaybederken daha hızlı bir seçenek aklınıza gelmez. Nereden nereye gidiyorsun, en hızlı ulaşım için kaç seçeneğin var? Bunları araştır, karşına neler çıkacağına inanamayacaksın. Tren yolculuğuna sadece bir noktadan diğerine ulaşmak için çıkmıyorsunuz. Rotanızı ve durakları belirlediğinizde, hiçbir kontrol ve yaptırıma takılmadan yapacağın tek şey binip gitmek. Avrupa’nın meşhur tren seferlerini değerlendirerek seyahatine bir şehir daha eklemeye ne dersin; hem de ray üstünde uçaktan daha hızlı bir sürede uçarak…

NOT: Baz alınan sürenin havaalanında önceden gerekli olan süreyi(pasaport, chek in, bavul teslim) de içerdiğini unutmayın.

AVRUPA’NIN UÇURAN HIZ TRENLERİ

Avrupa, Asya'nın bildiği yüksek hızlı trenlerin kalibresine sahip olmasa da, kıtanın, özellikle de Schengen bölgesinde seyahat ederken trenlerin genellikle uçaktan ziyade daha ucuz ve kolay olduğundan haberiniz yoktur. Trenle seyahat etmenin uçmaya göre pek çok avantajı var: Şehir merkezine doğru bir şekilde ulaşırsınız, ücretler genellikle daha uygundur ve güvenlik hatları ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Araba metrodan daha hızlı bir araç olabilir; tabii trafiğin olmadığı yerde! İşte gideceğiniz noktaya daha hızlı ve vakit kaybetmeden gidebileceğiniz trenleri derledik. Bu hız trenleriyle Avrupa sehayat rehberine birden fazla şehir ekleyebilirsin. Avrupa'da, sizi uçağınızdan daha hızlı bir şekilde uçuran, kaymak gibi raylarının üzerinde hızına ve pratikliğine hayran olacağınız 10 tren yolu var.

UÇAKTAN DAHA HIZLI 10 TREN SEFERİ

Avrupa’nın dört bir yanına yayılan, tren bileti temine edebileceğiniz GoEuro sitesini baz alarak tren ve uçuş saatlerini analiz ettik. Tren bileti almak için iki yöntem var: Seçtiğiniz tren şirketinin web sitesinden online olarak satın alabilir veya garlardaki bilet otomatlarını kullanabilirsiniz. Genel olarak, uzun mesafeler için biletinizi önceden ve online olarak satın almanız daha doğru olur. Trenin uçaktan daha hızlı davrandığı bir rota nasıl olurmuş görelim.

LONDRA-PARİS

Londra ve Paris arasındaki Eurostar'ı alarak üç saatten fazla kendinizi kurtarın. Eurostar trenleri Gare du Nord istasyonunda Paris'in tam kalbinde yer alır. Saatte 300 kilometre hızla giden trenle arkanıza yaslanın, rahatlayın ve sizi sadece 2 saat 16 dakika içinde Paris'in merkezine götürelim.

Trenle: 2 saat 16 dakika

Uçakla: 5 saat 40 dakika

FLORANSA-NAPOLİ

Bu iki ünlü İtalyan kenti yaklaşık 500 km uzaklıkta olan bu tren rotasını, Avrupa'da uçmaktan çok daha hızlı bir şekilde gezebilirsiniz. İtaiaRail'de gerçekleştireceğiniz tek yönlü bir yolculuk, uçuş süresindeki rötarlı, başka bir havalimanına aktarma yapan, ayrıca vize ve pasaport kontrolü sürelerini kapsayan sürenin gerektirdiği beş saatin aksine sadece iki buçuk saat sürüyor.

Trenle: 2 saat 50 dakika

Uçakla: 5 saat

MADRİD-VALENSİYA

İspanya'nın yüksek hızlı treni olan AVE ile yaklaşık bir saat 40 dakika içinde sahil ile İspanya'nın başkenti arasında yolculuk yapmak neredeyse iki kat daha hızlı.

Trenle: 1 saat 42 dakika

Uçakla: 3 saat 10 dakika

LONDRA-MANCHESTER

Bir Avrupa tatili için Londra'ya gidecekseniz, neden daha az ziyaret edilen ama aynı derecede havalı olan Manchester'ı ekleyemezsiniz? Virgin Trenleri ile iki saatten fazla bir süre içinde Manchester'ın müziğini, alışverişini ve tarihini koklayın. Veya Manchester'a uçarak ardından treni doğrudan Londra'nın şehir merkezine götürün.

Trenle: 2 saat 11 dakika

Uçakla: 3 saat 35 dakika

BOLOGNA-ROMA

Uçmak yerine trene binerek Bologna ve Roma arasında bir saatten fazla tasarruf edin. Bu yolu hızlı bir şekilde bitiren çok sayıda tren şirketi var. Bu şirketler arasında karar verirken kalite standartlarınızı ve bütçenizi karşılaştırın.

Tren: 2 saat

Uçakla: 3 saat ve 15 dakika

LONDRA-AMSTERDAM

Brüksel'e yolculuk iki saatten fazla sürüyor. Brüksel Midi / Zuid'de, Amsterdam Centraal İstasyonu'na giden 1 saat 52 dakika boyunca Thalys trenine geçeceksin. Artık EuroStar Londra ile Amsterdam arasında götürebilirsin; hem de uçmak için gereken süreden neredeyse bir saat daha hızlı. Şehrin kalbinde yer alan Amsterdam Centraal Station'a vardın bile!

Trenle: 3 saat 41 dakika

Uçakla: 4 saat 30 dakika

MÜNİH-VİYANA

Münih'ten Viyana'ya seyahat eden trenler Münih Hauptbahnhof'tan kalkıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, Münih ve Viyana arasında bir trende veya bir uçakla seyahat etmek neredeyse aynı zaman alıyor; aralarında sadece 5 dakika var. Benim zamanım değerli diyorsanız 5 dakika için bile olsa treni tercih edebilirsiniz. Münih'ten Viyana'ya genellikle kısa bir 'uçuş süresi' gerekir; Ancak, uçak Viyana ve Münih havaalanlarına gidip geldiği zaman, yolculuk 4 saati geçecek. Uçağın rötar riskini de unutmayın tabii. Demiryolu yolculuğu, Deutche Bahn'ın yüksek hızlı sprinter treni ile 5 dakikalık fark atıyor.

Trenle: 4 saat 10 dakika

Uçakla: 4 saat 15 dakika

BARSELONA-MADRİD

Bu ünlü İspanyol şehirleri arasındaki hızlı tren, yaklaşık 10 yıl önce Renfe tarafından açıldı ve iki şehir arasında seyahat etmenin en hızlı yolu oldu. Bütün trenler direkt. Madrid'e giden trenlerin çoğu Barcelona Sants istasyonundan kalkıyor. Madrid'de Sagrada Familia veya Madrid'deki Mercado de San Miguel gibi turistik mekânları keşfetmek için kaydettiğiniz saate tren ile 1 saat fazladan ekleyebilirsin.

Trenle: 2 saat 30 dakika

Uçakla: 3 saat 45 dakika

MİLANO-ZÜRİH

Münih'ten Zürih'e tren seferleri München Hauptbahnhof'tan (ana tren istasyonu) kalkıyor. Tren yerine Milano ve Zürih arasındaki trene binerek biraz zaman kazanın. 220 kilometrelik yolculuğa Trentitalia'daki trenle uçağa 23 dakika fark atarak kritik bir zaman kazanabilirsin.

Trenle: 3 saat 23 dakika

Uçakla: 3 saat 46 dakika

AMSTERDAM-PARİS

Uçmak yerine Amsterdam ve Paris arasındaki trene binerek tereyağlı bir kruvasan ve kahve için biraz zaman kazanın. Dört saatten az süren Thalys'teki rota sizi doğrudan şehir merkezine götürecek. Amsterdam'daki Paris trenlerinin bilet fiyatları, önceden rezervasyon yaptırdıkça daha da düşmekte. Unutmayın; sezon ne olursa olsun, Işık Şehri'nde keşfedilecek her zaman yeni bir şey var.

Trenle: 3 saat 48 dakika

Uçakla: 4 saat