Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Ekonomi piyasasını kasıp kavuran kripto par, ilk canı aldı. Güney Kore'de bir kişi kaybettiği para nedeniyle intihar etti.

Dünyaca ünlü yıldız Rihanna, Arsenal-Everton maçını izledi. Mesut Özil de maç sonu bir araya geldiği Barbadoslu şarkıcıyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

7

CHP Kurultayı'nda yüzlerce aday var

CHP'deki koltuk sevdası, bu kurultayda da kendini gösterdi. PM ve YDK üyelerinin seçileceği kurultayda toplamda 75 koltuk varken, bu koltuklara aday sayısı 600'ün üzerinde oldu.