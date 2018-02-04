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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

AA | 04.02.2018 - 13:51..
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Avrupa ülkelerine çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

KUYRUK OLUŞTU

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

KUYRUK 6 KİLOMETREYE ULAŞTI

Tır kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 6 kilometreye ulaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 450, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 240 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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