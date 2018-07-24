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Kaçak göçmenler Adıyaman'da yakalandı

Türkiye'den kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan asıllı göçmenler Adıyaman'da yakalanıp gözaltına alındı.

İHA | 24.07.2018 - 16:28..
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Türkiye'den Avrupa'ya kaçak yollarla geçmek isteyen göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Avrupa'ya geçmek için Türkiye'yi köprü olarak kullanmaya çalışan göçmenler bu seferde Adıyaman Otogarı'nda yakalandı.

Kaçak göçmenler Adıyaman'da yakalandı

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afganistan asıllı göçmenlerin Adıyaman'a gelip buradan da kaçak yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışacaklarını öğrenen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2'si çocuk, 1'i kadın 20 kişiyi Adıyaman Otogarı'nda yakayı ele verdi.

Kaçak göçmenler Adıyaman'da yakalandı

GÖÇMENLERİN SORGULARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kaçak göçmenler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltında bulunanların sorguları devam ediyor.

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