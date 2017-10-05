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Avrupa'ya kaçırılmak istenen 18 fil dişi ele geçirildi
Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısında 18 fil dişi Avrupa sınırına kaçırılmadan ele geçirildi.
05.10.2017 - 00:01
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Kırklareli'nin Avrupa açılan Dereköy Sınır Kapısında bir araçta 18 fil dişi ele geçirildi.
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