Avukat Bülent Karagöz'ü hukuk kitabı kurtardı

İzmir Adliyesi'nin önünde 5 Ocak’ta terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen silahlı ve bombalı araçlı saldırıda bacağından yaralanan Avukat Bülent Karagöz’ün (42), kendine siper ettiği evrak çantasında bulunan 5 santimetre kalınlığındaki kitap ve ajanda sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

KURŞUN KİTABA İSABET ETTİ

Habertürk'ün haberine göre patlamanın ardından çatışmanın ortasında kalan ve sürünerek kaçmaya çalışan Karagöz, korunmak için evrak çantasını başına doğru tutarken, kurşunlardan biri çantadaki ajanda ve kitaba isabet etti.

1 santimetrelik ajandayı delen kurşun, yaklaşık 4 santimetrelik kitabın kapağından girdi ancak çıkamadı.

BACAĞINDAN 2 KURŞUNLA YARALANDI

Bacağından 2 kurşunla yaralanan genç avukat, 3’üncü kurşunun kitaba saplanması sayesinde kurtuldu.

"BİR GÜN ÖNCE ALDIĞIM KİTAP ÖLÜMDEN KURTARDI"

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Karagöz, yaşadığı dehşeti anlattı.

Vatan Partisi Konak İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Avukat Bülent Karagöz, olay günü duruşmadan çıktığını ve aracına doğru yürürken yaklaşık 20 metre ötesinde şiddetli bir patlama meydana gelince kendini yere attığını söyledi.

Sürünerek 10 metre ilerideki kafeteryaya gitmeye çalıştığını ifade eden Karagöz, “Teröristlerle şehit polis memuru Fethi Sekin arasındaki çatışmanın tam ortasında kaldım ve bacağımdan vuruldum. Sürünerek kafeteryaya gitmeye çalışırken bacağıma 1 kurşun daha isabet etti. Elimde bulunan çantayı başıma siper ettim. 3’üncü kurşun başıma tuttuğum çantaya geldi. Çantayı delen kurşun baro ajandasından girip baro kartımı deldikten sonra kitaba saplanmış. Eğer çantamda bir gün önce aldığım ‘Tasarrufun İptali Davaları’ kitabı olmasaydı, kurşun başıma isabet edecekti. Ajanda ve kitap beni ölümden kurtardı” dedi.

Karagöz’ün kitabındaki kurşun, polis tarafından çıkarılarak laboratuvara gönderildi.