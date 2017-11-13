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Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı örgüt üyeliği suçundan gözaltına alınmıştı.

13.11.2017 - 19:38
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Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

8 Kasım'da gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen avukat Selçuk Kozağaçlı, savcılık tarafından sorgulandıktan sonra "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilten sonra tutuklandı.

Avukat Selçuk Kozağaçlı tutuklandı

ADLİYEDE GERGİNLİK

Kozağaçlı, Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Kozağaçlı'nın sevk edildiği katta bulunan özel güvenlikler ile avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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