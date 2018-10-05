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Avukat yaralamaktan aranan firari hükümlü yakalandı

Yargılanırken davacı avukatını silahla yaraladığı gerekçesiyle hakkında 8 yıl hapis cezası verilen iş adamı, operasyonla gözaltına alındı.

AA | 05.10.2018 - 10:09..
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avukat

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "adam yaralama" suçundan hakkındaki kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası nedeniyle 3 yıldan bu yana aranan firari iş adamı Hasan G'nin (31), merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü bir araçta yakalayıp Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Hasan G'nin, 9 yıl önce Tufanbeyli ilçesindeki petrol bayisinde sözleşmeye aykırı olarak kaçak yakıt sattığı iddiasıyla yargılandığı ve davacı avukatını duruşma sonrası dizlerinden yaralayıp kaçtığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası verildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Hasan G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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