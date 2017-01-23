Avukat yasağı kaldırıldı

OHAL’in ilk günlerinde çıkartılan KHK ile "Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz" düzenlemesi yapılmıştı.

YASAK KALDIRILDI

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gözaltına alınanların avukatları ile 5 gün süreyle görüşmeyeceklerine ilişkin yasak kaldırıldı.

SÜRE 24 SAATE ÇEKİLDİ

684 sayılı KHK’nın 11. maddesi ile bu düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Gözaltına alınan kişilerin avukatları ile görüşmeleri eski düzenlemede olduğu gibi 24 saat süreyle sınırlandırılabilecek.