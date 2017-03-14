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Avukatlara FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonda 19 avukat gözaltı alındı.

14.03.2017 - 11:46
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'yle ilgili yürütülen soruşturmada 24 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Avukatlara FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

19 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde polis arama yaptı. Şüphelilerden 6'sının FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu saptanırken, hastanede sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Avukatlara FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Adreslerinde bulunamayan 5 avukatın yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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