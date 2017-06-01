Avukatları şehit Yarbay Songül Yakut'u anlattı

Şırnak'ta 12 silah arkadaşıyla helikopter kazasında şehit olan Yarbay Yakut'un, Türk Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ kumpası ile uzaklaştırıldığı dönemde avukatlığını yapan Şule Nazlıoğlu Erol ile Mustafa Yuvanç, hukuk mücadelesini anlattı.

Erol, müvekkili şehit Yarbay Yakut için "Melekler gibi uçtu gitti. Melek gibi bir kızdı o. Kaburgası sağlam, dik duran aslan yürekli bir kızdı o." ifadelerini kullandı.

Yakut'un binbaşı rütbesindeyken Kasım 2013'te kumpasa maruz kaldığını belirten Erol, müvekkilinin, 2014'ün Şubat ayında ihraç edildiğini, 2015 Aralık'ta göreve iade kararı verildiğini ve 2016'da göreve yeniden başladığını belirtti.

"BAYRAĞIN DALGALANDIĞI HER YER BENİM İÇİN VATAN"

Hukuk mücadelesini kazandıktan sonra da Yakut ile görüşmeye devam ettiklerini ifade eden Erol, şunları söyledi: "Şark görevi gelmişti. Ben 'Gitme' dedim. 'Bunlar hala yuvalanmış duruyorlar, senden bunun intikamını alırlar. İçişleri Bakanlığının raporunun önüne geçemediler. Gitme kızım gel emekli ol. Bak cin gibi kızsın. Hukuk fakültesini bitir, gel aramıza katıl, gitme Songül' dedim. 'Yok' dedi. 'Ben mesleğimi çok seviyorum ablacım korkma, nereyi verirlerse giderim. Bayrağın dalgalandığı her yer benim için vatan' dedi. 'Ben gideceğim' dedi.





"ANNESİNİ HABERDAR ETMEDİ"

Görmeniz lazımdı aslan gibi, güzeller güzeli bir kızdı. Yarbay rütbesini de burada takmıştık. Kutladık. Yüce Allah’ın en büyük rütbesi ile gitti. Şanlı şerefli gitti ama çok erken yaşta gitti. Evlenmemişti, çoluk çocuğu yoktu. Mesleğine aşıktı. Oturmasını kalkmasını bilen, mütevazi. Bildiğiniz Anadolu kızı. Ordudan atıldığından, davalarla uğraştığından annesini haberdar etmedi. Annesini kardeşlerini çok seviyordu."

Şehit olan Jandarma komutanı Songül Yakut VİDEO