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Avustralya 12 bin sığınmacıyı kamplara yerleştiriyor

Avustralya'nın, 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacıdan 10 binini kamplara yerleştireceği belirtildi.

22.03.2017 - 13:41
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Avustralya Federal Göç Bakanı Peter Dutton, ülkesinin 1,5 yıl önce duyurduğu 12 bin sığınmacının alınmasına ilişkin karara göre, 12 bin kişiye vize verildiğini açıkladı.

"2 BİN KİŞİ GELECEK AYLARDA KABUL EDİLECEK"

Dutton, Ortadoğu ülkelerinden gelen 10 bin sığınmacının kamplara yerleştirildiğini, kalan 2 bin kişinin de gelecek aylarda kabul edileceğini söyledi.

Yeni Güney Galler eyaletinde Sığınmacıları Yeniden Yerleştirme Programı Genel Koordinatörü Peter Shergold, yerleştirme sürecinde incelemelerin dikkatle yapılacağını ifade etti.

Söz konusu 12 bin Suriyeli ve Iraklı sığınmacının, ülkeye her yıl kabul edilen 13 bin 750 sığınmacıya ek olarak alındığı belirtildi.

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